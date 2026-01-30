Лешуконскую несносную мать отправили в колонию-поселение

Прокурор Лешуконского района поддержал представление начальника Онежского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России
 по Архангельской области о замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы лишением свободы осужденной, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Как следовало из характеризующих данных, ранее она привлечена
 к уголовной ответственности приговором мирового судьи к ограничению свободы сроком на 10 месяцев, но неоднократно допускала нарушение порядка отбывания наказания, что послужило поводом для обращения в суд.

С мотивированной позицией участвующего в деле прокурора согласился суд, решением которого представление о замене ограничения свободы на более строгое наказание удовлетворено. Осужденная будет отбывать наказание в колонии-поселении.

18 март 16:50

