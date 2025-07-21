Виновник гибели двух детей в ДТП из Архангельска будет досиживать по полной

Приморским районным судом Архангельской области рассмотрено ходатайство осужденного, отбывающего наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом – принудительными работами.

Ломоносовским районным судом г. Архангельска 08.09.2022 осужденный за совершение этого преступления, повлекшего смерть двух малолетних детей, был осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

В судебном заседании осужденный просил суд удовлетворить ходатайство,

указывая на полное признание вины, раскаяние в содеянном, примерное поведение, частичное заглаживание вреда потерпевшим.

Представитель прокуратуры, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который мер по полному погашению вреда, причиненного преступлением, не предпринял, сделал вывод об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом.

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд.

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание.