Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виновник гибели двух детей в ДТП из Архангельска будет досиживать по полной

Приморским районным судом Архангельской области рассмотрено ходатайство осужденного, отбывающего наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом – принудительными работами.

Ломоносовским районным судом г. Архангельска 08.09.2022 осужденный за совершение этого преступления, повлекшего смерть двух малолетних детей, был осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

В судебном заседании осужденный просил суд удовлетворить ходатайство,
 указывая на полное признание вины, раскаяние в содеянном, примерное поведение, частичное заглаживание вреда потерпевшим.   

Представитель прокуратуры, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который мер по полному погашению вреда, причиненного преступлением, не предпринял, сделал вывод об отказе  в замене неотбытой части наказания более мягким видом.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд. 

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание.

 

12 сентябрь 08:55 | : Происшествия

Главные новости


Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (168)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20