Беспутную мать-алиментщицу из Онеги отправили в места лишения свободы

Онежский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поддержал представление начальника изолированного участка, функционирующего как исправительный центр ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы осужденной, признанной виновной в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как следовало из характеризующих данных, ранее она уже была привлечена к уголовной ответственности приговором Ломоносовского районного суда г. Архангельска к исправительным работам на 5 месяцев, но к их осуществлению не приступала, что послужило поводом для замены наказания на принудительные работы и направление в исправительный центр.

Вместе с тем для получения предписания в целях следования к месту отбывания наказания осужденная не явилась, продолжив уклонение до момента задержания и помещения под стражу.

С мотивированной позицией участвующего в деле прокурора согласился суд, решением которого представление о замене принудительных работ лишением свободы удовлетворено. Осужденная направлена для отбывания наказания в колонию-поселение.