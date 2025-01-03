Условно осужденный из Онеги доигрался до колонии

Осужденный, состоящий на учете Онежского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области, за нарушение порядка отбывания наказания, неисполнение возложенных приговором суда обязанностей, а также совершение повторного преступления отправится в колонию.

Житель города Онеги в мае 2024 года за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти был осужден к лишению свободы сроком два года один месяц условно, с испытательным сроком два года. Суд возложил на него обязанности: являться на регистрацию в УИИ, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления контролирующего органа и находиться с 22 часов до 6 часов утра дома.

Сотрудники Онежского филиала уголовно-исполнительной инспекции при постановке на учет ознакомили осужденного с порядком и условиями отбывания наказания и предупредили об ответственности за их нарушение. Несмотря на это, мужчина неоднократно в ночное время отсутствовал по своему месту жительства и без уважительных причин не являлся на регистрацию в УИИ. Кроме того, ночью во время нахождения в баре он нанес побои гражданину.

С учетом систематических нарушений и совершения повторного преступления Онежский городской суд отменил условное осуждение и направил нарушителя для отбывания наказания в колонию-поселение сроком на два года и два месяца. Осужденного заключили под стражу в зале судебного заседания.

Отметим, что за прошлый год отмена условного осуждения коснулась 119 человек. Все они за нарушение условий отбывания наказаний были отправлены в места лишения свободы.