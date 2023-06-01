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Убийце кота-мученика Кузи отказано в смягчении наказания

Приморским районным судом Архангельской области рассмотрено ходатайство осужденной, отбывающей наказание в ФКУ КП-3 УФСИН России по Архангельской области за совершение преступления, предусмотренного п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекших его гибель, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы  на более мягкий вид наказания.

Ранее  в феврале 2022 года  Северодвинским городским судом Архангельской области женщина за совершение преступления осуждена к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В судебном заседании осужденная просила суд удовлетворить ходатайство, указывая на полное признание вины, раскаяние в содеянном, хорошее поведение за весь срок отбывания наказания, добросовестное отношение к труду.  

Представитель прокуратуры, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденной, которой за период отбывания наказания допущено  нарушение установленного порядка отбывания наказания, за что ей объявлен выговор, сделан вывод о преждевременности удовлетворения ходатайства о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд.

В настоящее время осужденная продолжает отбывать назначенное наказание. 

11 июль 13:43 | : Происшествия

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