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В Архангельске преступнику, причастному к убийству, отказали в смягчении наказания

Исакогорский районный суд г. Архангельска рассмотрел ходатайство о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом 53-летнего осужденного за совершение подстрекательства и пособничества в убийстве (части 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области). 

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 5 поощрений за примерное поведение и добросовестное отношение к труду.   

Однако сотрудник Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях изучив материалы дела осужденного, который за период отбывания наказания допустил 10 нарушений, сделал вывод о необходимости отказа осужденному в замене наказания более мягким видом.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд, отклонив ходатайство осужденного.

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима.

10 июнь 17:39 | : Происшествия

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