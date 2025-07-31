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В Шенкурске пренебрежение к охране труда закончилось увечием

Прокуратурой Шенкурского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение требований охраны труда, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Как установлено следствием, обвиняемый с декабря 2024 г. по апрель 2025 г.  не принимал мер по охране труда на лесоперерабатывающем предприятии, в следствие чего с рабочим произошел несчастный случай на производстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Виноградовский районный суд для рассмотрения по существу. 

31 июль 14:14 | : Происшествия

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