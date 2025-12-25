Вверх
Падение ребенка с лестницы в Северодвинске дошло до суда

Прокуратурой г. Северодвинска утверждено обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя г. Архангельска, обвиняемого в по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека). 

По версии следствия по договору подряда юридическое лицо, директором которого является обвиняемый, приняло обязательства оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества общежития, расположенного на ул. Портовая, д. 8 в г. Северодвинске.

Обвиняемый, игнорируя условия данного договора и требования законодательства, зная о том, что в подъезде общежития конструкция перил одного из лестничных маршей, расположенных между вторым и третьим этажами, имеет дефекты, с января 2024 года не принимал мер к его ремонту.

 В результате 16.04.2025 ребенок, 2023 года рождения, при подъеме по лестнице неожиданно для отца, сопровождающего его, пролез между элементами ограждения через имеющийся дефект и упал на лестничный марш этажом ниже, получив травмы, которые в совокупности повлекли тяжкий вред здоровью.     

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлении не признал.

В защиту интересов ребенка прокурором города предъявлен иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения существу.

 

25 декабрь 11:07

