На юге Архангельской области обнаружены опасные для жизни качели

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жительницы Котласского района в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь арендатором земельного участка, на котором располагался парк культуры и отдыха на территории муниципального образования «Шипицынское» Котласского района, заказала местному жителю и в последующем организовала установку качелей, у которых отсутствовало надежное крепление рамы к площадке и недопустимым образом крепились цепи к несущей балке. 14 мая 2023 года при проведении развлекательного мероприятия в момент нахождения на качелях двух братьев в возрасте 7 и 9 лет кустарным образом изготовленная конструкция опрокинулась и упала на землю. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, упавшими качелями детям придавило ноги, что повлекло вред их здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.