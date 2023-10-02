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На юге Архангельской области обнаружены опасные для жизни качели

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению жительницы Котласского района в совершении преступления, предусмотренного п. «в»  ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

 Следствием установлено, что обвиняемая, являясь арендатором земельного участка, на котором располагался парк культуры и отдыха на территории муниципального образования «Шипицынское» Котласского района, заказала местному жителю и в последующем организовала установку качелей, у которых отсутствовало надежное крепление рамы к площадке и недопустимым образом крепились цепи к несущей балке. 14 мая 2023 года при проведении развлекательного мероприятия в момент нахождения на качелях двух братьев в возрасте 7 и 9 лет кустарным образом изготовленная конструкция опрокинулась и упала на землю. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, упавшими качелями детям придавило ноги, что повлекло вред их здоровью.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 ноябрь 09:33 | : Происшествия

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