В Архангельске попался "масляный" воришка

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в серии краж из сетевых магазинов, расположенных на улице Красных Маршалов и площади Терехина. Стражами порядка установлена причастность мужчины как минимум к четырем преступлениям.

По информации оперативников, злоумышленник заходил в супермаркет, брал из холодильника коробки с маслом и складывал в корзину. Выжидая момент, когда за ним никто не наблюдает, он прятал товар в рюкзак и, не оплатив, выходил из торгового зала. Всего мужчина похитил 120 пачек сливочного масла.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание. Устанавливаются места предположительного сбыта похищенного.

Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса Российской Федерации за скупку краденных вещей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


18 март 11:59 | : Происшествия

