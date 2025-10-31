В Архангельске задержан матерый шоплифтер

Шоплифтер – магазинный вор (сленг)

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Южный» УМВД России по г. Архангельску был установлен подозреваемый в совершении серии краж из магазинов – 19-летний архангелогородец. Оперативно установить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения, установленные в магазинах.

По информации оперативников, молодой человек заходил в торговые помещения, дожидался момента, когда за ним никто не наблюдал, брал с прилавков различные товары, складывал в пакет или под куртку и, не оплатив, уходил. Среди похищенного – около 50 упаковок сыра, 10 пачек масла и 7 плиток шоколада. Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленник подозревается в совершении трех аналогичных преступлений.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.