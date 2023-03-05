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В архангельском магазине мужчине приглянулся эпилятор

10 марта в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от управляющего одно из магазинов бытовой техники, расположенного на улице Воскресенской. Со слов женщины, из торгового зала были похищены товары: электрическая зубная щетка, эпилятор и антенный переходник. Сумма ущерба составила порядка шести тысяч рублей. Действия предполагаемого злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина берет с прилавка товары и кладет в рюкзак.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за кражу 47-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник продал похищенную технику прохожим на улице. Также полицейскими доказана причастность данного гражданина к совершению еще трех аналогичных преступлений на территории областного центра.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 УК Российской Федерации, за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

21 март 11:43 | : Происшествия

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