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В Северодвинске женщина с усердием воровала умные колонки

В дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступило несколько сообщений о краже бытовой техники из магазина электроники, расположенного по проспекту Морскому. Со слов заявителя, в период с 8 по 18 июня неизвестная похитила из торгового зала две умные колонки и фотоаппарат. Сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

Действия злоумышленницы попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как женщина берет с прилавка портативную технику, кладет в сумку и, не оплачивая товар, уходит.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступлений была установлена и задержана. Ей оказалась нигде не работающая ранее неоднократно судимая 41-летняя северодвинка.

Похищенную технику злоумышленница успела продать.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Сотрудники полиции напоминают, что за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 175 УК Российской Федерации, за скупку краденных вещей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

28 июнь 11:48 | : Происшествия

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