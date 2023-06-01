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В Вельске задержана сентиментальная квартирная воровка

20 июля дежурную часть ОМВД России по Вельскому району от семейной пары поступило заявление о краже имущества из квартиры дома по улице Гайдара в городе Вельске. Они сообщили, что несколько дней отсутствовали дома, а когда вернулись, обнаружили, что входная дверь повреждена, а из квартиры пропала техника – телевизор, мультиварка и акустическая система. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана. Ею оказалась нигде не работающая 39-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение кражи.

 Женщина пояснила, что находилась в гостях у знакомых. Выходя из квартиры, она услышала, что за соседней дверью мяукает кошка, после чего решила проникнуть в помещение, чтобы ей помочь. Взломав дверь, в комнате женщина заметила новую технику, которую похитила вместе с упаковкой и документами. Позднее злоумышленница продала похищенное знакомому за несколько тысяч рублей, выдав его за недавно приобретенный ею товар.

 В настоящее время имущество изъято сотрудниками полиции и вскоре будет передано владельцам.

26 июль 14:50 | : Происшествия

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