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Архангельская область: Дума о чужом кошелке

 В ОМВД России по Онежскому району с сообщением о пропаже кошелька, в котором находились более 13 тысяч рублей, а также две банковские карты, обратился 37-летний житель одной из местных деревень.

По словам мужчины, находясь в городе Онега, он зашел магазин. Расплатившись, положил портмоне в тележку с покупками, затем упаковал покупки в рюкзак и вышел на улицу. Спустя несколько минут, обнаружив отсутствие кошелька, он вернулся в торговый зал, но тележка была пуста.

Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале. Было установлено, что оплатив покупку, потерпевший действительно оставил кошелек в продуктовой тележке, откуда его и забрал себе другой покупатель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции житель города Онега.

По имеющейся информации, злоумышленник вынул наличность, а кошелек с картами выкинул в траву, неподалеку от своего дома.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Похищенный кошелек, банковские карты и денежные средства изъяты и будут переданы владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Взять ее означает совершить кражу! При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать найденный предмет оперативному дежурному с указанием ваших данных. 

10 сентябрь 10:20 | : Происшествия

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