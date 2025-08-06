А мудрости не нажила. В Плесецке задержана пожилая разбойница

30 сентября в дежурную часть ОМВД России «Плесецкий» поступило заявление от жительницы поселка Пуксоозеро. Она рассказала, что к ней в дверь постучалась женщина, находящаяся в состоянии опьянения, и попросила денежные средства. Получив отказ, она достала из кармана нож и потребовала деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала нападавшей тысячу рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана. Ей оказалась 66-летняя местная жительница. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе отбывала наказание в местах лишения свободы за убийство.

Денежные средства она потратила на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.