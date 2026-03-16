Житель Санкт-Петербурга чуть было не убил помора

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя города Санкт-Петербурга, обвиняемого по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2025 года, находясь в квартире своего 49-летнего знакомого в поселке Коноша, мужчина из личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ножом по голове и телу владельцу квартиры.

Умысел на убийство обвиняемый не смог довести до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, а находящаяся рядом девушка– очевидец преступления вмешалась и сумела пресечь противоправные действия.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.