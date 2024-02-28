Молодежная пьянка в холмогорской деревне закончилась резней

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого

22-летнего жителя деревни Кожгора. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия 18.12.2022 обвиняемый, находясь в компании молодых людей, с которыми распивал спиртные напитки, вблизи одного из домов в деревне Мыза, из личных неприязненных отношений к 17-летнему знакомому, нанес ему несколько ударов ножом. Однако удары своей цели не достигли, поскольку один пришелся по куртке потерпевшего, а второй удар по его левой руке, причинив молодому человеку легкий вред здоровью.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, обвиняемый не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, блокировав своей рукой удары ножом.

Санкция вменяемой обвиняемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.