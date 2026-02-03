Нож ушел под ребра жителю Коноши

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя поселка Коноша, обвиняемого по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что 2 декабря 2025 года на территории производственной базы в поселке Коноша мужчина из личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ножом по телу 38-летнего знакомого.

Умысел на убийство обвиняемый не смог довести до конца, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, а находящийся рядом очевидец преступления вмешался и сумел пресечь противоправные действия. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана срочная медицинская помощь.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.