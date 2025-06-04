Вверх
В Холмогорском округе совершено покушение на инвалида

Прокурором Холмогорского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении 46-летнего жителя ст. Паленьга, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия обвиняемый, находясь 17.05.2025 в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе распития спиртных напитков с соседом-инвалидом 2 группы и возникшего с ним конфликта, с целью его убийства нанес не менее 14 ударов ножом по голове, шее и груди. После того, как обвиняемому показалось, что он убил соседа, пытаясь избежать уголовной ответственности, он нанес себе в область груди один удар ножом. 

Со слов обвиняемого поводом для возникновения конфликта явился разговор с потерпевшим о специальной военной операции.  

По независящим обстоятельствам довести до конца свой преступный умысел на убийство соседа-инвалида обвиняемый не смог, поскольку потерпевшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. 

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

 

Пресс-служба прокуратуры

04 сентябрь 11:43 | : Происшествия

