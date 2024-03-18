В Холмогорах расследована попытка новогоднего убийства

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы с. Холмогоры, обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия 01.01.2024 обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир дома в с. Холмогоры, где отмечалось наступление Нового года, из личных неприязненных отношений к 20-летнему гостю, с которым ранее она не была знакома, нанесла не менее трех ударов ножом в область груди и причинила травму головы.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, обвиняемая не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку последний оказал ей активное сопротивление, смог уклониться от двух наносимых ему ударов ножом, повалил обвиняемую на пол, убежал с места преступления и своевременно обратился за медицинской помощью.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.