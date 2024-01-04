Дело у жуткой драме в баре Вельска передано в суд

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение

в отношении 32-летнего уроженца г. Котласа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений), и ст. 116 УК РФ (побои), а также 23-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений).

Установлено, что в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в баре г. Вельска, используя малозначительный повод, нанес один удар рукой по голове потерпевшего, от которого тот потерял равновесие и упал на пол, после чего, проявляя особую жестокость, издевательство и глумление, нанес ему более 90 ударов руками и ногами по голове и телу, а также вылил на лежащего на полу бара без сознания потерпевшего несколько кружек с кипятком, которые злоумышленнику передал сотрудник данного заведения.

Довести до конца свой преступный умысел на убийство обвиняемый

и его пособник не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками полиции, а потерпевшему оказана экстренная квалифицированная медицинская помощь.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.