Судебные приставы Поморья арестовали технику у лесорубов

Причиной применения мер принудительного исполнения стали многомиллионные долги перед бюджетом.

Судебными приставами ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам ведутся исполнительные производства о взыскании с организации, занимающейся лесозаготовительной деятельностью, задолженности по договорам аренды лесных участков на сумму почти 100 млн. рублей.

В добровольном порядке задолженность не выплачена, в связи с чем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на счета организации и наложены ограничения на расходы по кассе.

В рамках применения мер принудительного исполнения судебными приставами арестованы более двух десятков единиц автотранспорта и спецтехники, в том числе: тягачи, экскаватор, КАМАЗы, автобусы. Также под арест попало спецоборудование предприятия-должника: сушильные камеры и перегрузочная система. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет около 99 млн. рублей.

Имущество оставлено должнику на ответственное хранение без права пользования с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом.

Для установления точной цены арестованного имущества будет привлечён специалист-оценщик, после чего транспорт, спецтехника и оборудование передадут на принудительную реализацию. У предприятия ещё есть время, чтобы оплатить задолженность и вернуть имущество.