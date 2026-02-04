Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы Поморья арестовали технику у лесорубов

Причиной применения мер принудительного исполнения стали многомиллионные долги перед бюджетом.

            Судебными приставами ОСП по Вельскому и Шенкурскому районам ведутся исполнительные производства о взыскании с организации, занимающейся лесозаготовительной деятельностью, задолженности по договорам аренды лесных участков на сумму почти 100 млн. рублей.

           В добровольном порядке задолженность не выплачена, в связи с чем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, обращено взыскание на счета организации и наложены ограничения на расходы по кассе.

           В рамках применения мер принудительного исполнения судебными приставами арестованы более двух десятков единиц автотранспорта и спецтехники, в том числе: тягачи, экскаватор, КАМАЗы, автобусы. Также под арест попало спецоборудование предприятия-должника: сушильные камеры и перегрузочная система. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет около 99 млн. рублей.

           Имущество оставлено должнику на ответственное хранение без права пользования с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за незаконные действия с арестованным имуществом.

           Для установления точной цены арестованного имущества будет привлечён специалист-оценщик, после чего транспорт, спецтехника и оборудование передадут на принудительную реализацию. У предприятия ещё есть время, чтобы оплатить задолженность и вернуть имущество. 

 

26 февраль 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (326)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20