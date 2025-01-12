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Судебные приставы Поморья вернули за год государству 8.5 млрд рублей

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год и определены задачи на текущий год.

В работе коллегии приняли участие сотрудники ведомства, руководители органов законодательной и исполнительной власти региона, представители судейского сообщества.

В своем докладе главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов проанализировал результаты работы Управления, отметив, что в 2024 году на исполнении в подразделениях ведомства находилось 1 млн. 171 тыс. исполнительных производств. 

В результате применения мер принудительного исполнения взыскателям возвращено почти  8,5 млрд. рублей. Это на 1,2 миллиарда больше, чем в 2023 году. 

- Приоритетным направлением в деятельности Управления остается восстановление нарушенных прав граждан, в первую очередь, социально незащищенных категорий населения, социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнул Алексей Самохвалов.

Так, в 2024 году судебные приставы при взыскании задолженности сохранили  прожиточный минимум 6369 жителям регионачто на 37 % больше по сравнению с 2023 годом. 

Особое внимание и контроль уделяется исполнительным документам по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних. Усилиями судебных приставов в пользу детей взыскано 1 миллиард 79 млн. рублей, что почти на 427 миллионов больше, чем в 2023 году.  

По итогам 2024 года в консолидированный бюджет перечислено более одного миллиарда рублей.

В 2024 году общая сумма арестованного у должников имущества составила около двух миллиардов рублей. Под арест попали почти тысяча объектов недвижимости и 1761 единица автотранспорта.  

Арест имущества по-прежнему является одной из эффективных мер воздействия на должников, - отметил главный судебный пристав региона. - Так, в связи с полным погашением задолженностей был снят арест с имущества должников на общую сумму более 1 миллиарда рублей, в том числе уже с торгов было отозвано и возвращено владельцам имущество на сумму 70,5 млн. рублей.

Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечена безопасность 60 зданий судов и судебных участков мировых судей, почти 8 тысяч судебных заседаний. В суды доставлено 2698  лиц, уклонившихся от явки в суд. При осуществлении пропускного режима в здания, помещения судов и  подразделений Управления судебными приставами по ОУПДС выявлено у посетителей более 4-х тысяч запрещенных к проносу предметов, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

- Главный результат нашей работы в данной сфере заключается в том, что никаких чрезвычайных происшествий в судах, повлекших бы причинение вреда здоровью судей и участников судебного процесса, не допущено, - отметил руководитель Управления.

В 2024 году судебными приставами по ОУПДС выдворено за пределы Российской Федерации 177 иностранных граждан. Это почти в три раза больше, чем в 2023 году.  

Говоря о задачах, стоящих перед Управлением в текущем году, руководитель ведомства Алексей Самохвалов подчеркнул, что приоритетными задачами остаются: обеспечение прав и законных интересов граждан и организаций, повышение эффективности принудительного исполнения, обеспечение безопасности в судах.  На особом контроле по-прежнему остается защита прав должников-участников специальной военной операции и членов их семей.

Традиционно итоговая коллегия завершилась вручением ведомственных наград и благодарностей Губернатора Архангельской области наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам Управления.

14 февраль 13:38 | : Экономика

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