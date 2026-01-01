Вверх
Архангелогородец выплатил долг по алиментам совершеннолетнему сыну

Судебные приставы мерами принудительного исполнения побудили должника выплатить 600-тысячный долг уже совершеннолетнему ребенку.

            На исполнении у судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя г. Архангельска задолженности по алиментам в размере 600 тысяч рублей. Будучи обязанным судом к уплате алиментов на содержание ребенка, мужчина в какой-то период уклонялся от родительских обязанностей, не работал. Поэтому к 18-летию сына накопился такой значительный долг.

            Напомним, что с совершеннолетием ребенка прекращается взыскание только текущих алиментов, а имеющаяся на этот момент задолженность будет взыскиваться судебными  приставами вплоть до полного её погашения.

            Установив, что должник трудоустроился, сотрудник органа принудительного исполнения направил в бухгалтерию работодателя постановление об удержании долга из его зарплаты. Кроме того, был арестован принадлежащий мужчине автомобиль отечественного производства.

            Изменившееся материальное положение позволило должнику полностью рассчитаться с долгом перед повзрослевшим ребёнком, а также оплатить исполнительский сбор в размере  40 тысяч рублей. Все меры принудительного исполнения отменены, автомобиль вернули владельцу.

 

21 январь 11:08 | : Происшествия

