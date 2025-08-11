Приставы Поморья вступились за права ветеранов СВО

На особом контроле в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находятся исполнительные производства в отношении участников специальной военной операции.

С начала 2025 года в регионе приостановлено более 26,5 тысяч исполнительных производств на сумму свыше 1,2 млрд рублей в отношении должников, призванных на военную службу, а также заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Приостановление исполнительных производств осуществляется судебными приставами в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Ф3 «Об исполнительном производстве». В этом случае меры принудительного исполнения не применяются, а имеющиеся ограничения будут отменены.

Производства приостанавливаются на весь срок контракта или мобилизации и меры принудительного исполнения не применяются. Исключением являются требования о взыскании алиментов; о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина, в том числе в связи со смертью кормильца; требования имущественного характера по преступлениям коррупционной направленности. В рамках данных категорий исполнительных производств судебные приставы продолжают применять все предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

Если гражданин заключил контракт с Министерством обороны РФ с 1 декабря 2024 года и на тот момент в отношении него и его супруги имелись вступившие в законную силу решения суда о взыскании кредитов на сумму до 10 млн рублей, в том числе ипотечных, то такие исполнительные производства прекращаются.

Так, в отношении жителя г. Северодвинска велось 19 исполнительных производств о взыскании в пользу различных микрофинансовых организаций денежных займов на сумму более 440 тысяч рублей. Задолженность удерживалась из его заработной платы. Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ. Обеспечивая соблюдение прав участников СВО, судебный пристав прекратил все исполнительные производства.

Заключив контракт с Минобороны РФ, снял с себя бремя кредитного долга на сумму свыше 2 млн. рублей житель г. Новодвинска. Исполнительное производство в отношении него также прекращено судебным приставом.

29 исполнительных производств о взыскании займов на сумму более 900 тысяч рублей прекращено судебными приставами региона в отношении супруги должника, отправившегося в зону СВО.

Напоминаем, что для приостановления производства после заключения контракта гражданину-должнику или членам его семьи необходимо направить в подразделение УФССП России по Архангельской области Ненецкому автономному округу, в котором ведется исполнительное производство, соответствующее ходатайство, а также документы, подтверждающие наличие оснований для приостановления, например, справка от командира воинской части или контракт о прохождении военной службы. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуги.

Правом на приостановление исполнительных производств в отношении себя обладают также члены семьи участника специальной военной операции. Однако касается это только задолженностей по кредитам, возникшим до мобилизации или заключения контракта военнослужащим, членом семьи которого они являются.

Для реализации такого права гражданам необходимо, помимо вышеуказанных документов, приложить к собственному заявлению документ, подтверждающий родственные отношения с участником специальной военной операции. Это могут быть, например, свидетельство о заключении брака или о рождении.

В целях своевременного реагирования и принятия необходимых мер, направленных на сохранение и в случае необходимости восстановление прав участников специальной военной операции, в том числе на гарантированное приостановление исполнительных производств, УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано взаимодействие с представителями военкомата и филиала фонда «Защитники Отечества».