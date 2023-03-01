Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вечной пьяный житель Приморского района остался без любимого "УАЗа"

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Приморского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения, обвиняемый, не сделав для себя должных выводов, в ноябре 2022 года вновь в нетрезвом состоянии управлял автомобилем марки «УАЗ Патриот» в дер. Рикасиха, пока  не был задержан  сотрудниками государственной автоинспекции.

С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 190 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, по требованию государственного обвинителя и на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, которым подсудимый управлял в момент совершения преступления, конфискован в собственность государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

17 март 12:58 | : Происшествия

Главные новости


Арктика как пример мирной дипломатии. Заметки очевидца
Архангельск – территория буллинга? Вспоминает «Вольное дело»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (193)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20