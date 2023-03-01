Вечной пьяный житель Приморского района остался без любимого "УАЗа"

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 56-летнего жителя Приморского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения, обвиняемый, не сделав для себя должных выводов, в ноябре 2022 года вновь в нетрезвом состоянии управлял автомобилем марки «УАЗ Патриот» в дер. Рикасиха, пока не был задержан сотрудниками государственной автоинспекции.

С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 190 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, по требованию государственного обвинителя и на основании п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, которым подсудимый управлял в момент совершения преступления, конфискован в собственность государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.