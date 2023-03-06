В Каргополе у алкаша конфисковали автомобиль

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 37-летнего жителя г. Каргополь виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что подсудимый, подвергнутый в апреле 2022 г. административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 7 месяцев за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, находясь в состоянии алкогольного опьянения 01 декабря 2022 г. в вечернее время двигался на автомобиле по г. Каргополь, однако был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России «Няндомский» (дислокация в г. Каргополь).

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 9 мес.

Кроме того, на основании ст. 104.1 УК РФ суд конфисковал в доход государства автомобиль, принадлежащий подсудимому.

Приговор в законную силу не вступил.