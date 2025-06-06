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В архангельской глубинке любителя поддать оставили без руля и колес

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал 54-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ).

Установлено, что мужчина, в 2023 – 2024 годах привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев и за неоднократное управление автомобилем будучи лишенным такого права, в декабре 2024 года на территории Вилегодского района вновь управлял принадлежащим ему автомобилем, не имея на это права.

При производстве предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих подсудимому назначено уголовное наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на срок один год.

Его автомобиль «HYUNDAI SANTA FE», 2020 года выпуска, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

20 июнь 08:44 | : Происшествия

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