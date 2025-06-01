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В Архангельске подросток на мопеде попал в ДТП

Вчера около 20.10 в Северном округе Архангельска произошло дорожно-транспортное происшествие. 

По предварительным данным, 15-летний подросток, не имея права управления транспортными средствами, катался на мопеде.

Выезжая с прилегающей территории на улицу 40-летия Великой Победы, он не справился с управлением и упал с мототранспортного средства.

Несовершеннолетний с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

Работающие на месте сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства, в том числе лицо, передавшее подростку управление мопедом, являющимся источником повышенной опасности.

27 июнь 07:36 | : Происшествия

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