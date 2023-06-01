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В Няндоме пьяный подросток улетел на мотоцикле в кювет

6 августа около 02:40 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около дома по улице Ленина. По имеющимся данным, 17-летний подросток, находясь за рулем мотоцикла «Racer», потерял контроль над управлением и совершил съезд в кювет. С полученными в результате ДТП травмами водитель был госпитализирован.

Установлено, что он управлял мототранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении подростка составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке в Госавтоинспекции.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Стражи порядка напоминают, что в соответствии с правилами дорожного движения мототранспортом разрешено управлять лицам, достигшим 18-летнего возраста, которые прошли обучение в автошколе и получили водительское удостоверение соответствующей категории. Как показывает практика, взрослые нередко пренебрегают этими правилами и покупают для ребенка мототранспорт, не осознавая, что последствия от такого подарка могут быть самыми печальными.

08 август 07:43 | : Происшествия

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