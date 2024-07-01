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ДТП в Коряжме унесло жизнь юного мотоциклиста

Вечером 25 июля в отдел полиции по городу Коряжме межмуниципального отдела МВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 476 километре автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» (магистральное шоссе возле ЦБК).

По предварительной информации, около 22.30 15-летний юноша, управляя мотоциклом, двигаясь со стороны города Коряжма в сторону города Котлас, пересек сплошную линию разметки и совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой. Разовая медицинская помощь оказана 48-летнему пассажиру автомобиля.

Установлено, что погибший не имел права управления транспортными средствами, а мотоцикл не был зарегистрирован установленном порядке в Госавтоинспекции.

По предварительной информации транспортное средство подростку приобрели родители.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ и следователи.

 

26 июль 10:16 | : Происшествия

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