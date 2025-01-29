Под Архангельском автобус с детьми попал в ДТП

Сегодня около 8 утра в поселке Уемском Приморского района Архангельской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада», следовавшего в сторону Архангельска, при прохождении левого поворота не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ.

В автобусе находилось 25 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних. Никто низ них не пострадал.

Женщина-пассажир «Лады» 1984 года рождения от полученных травм скончалась, водитель легкового автомобиля — мужчина 1985 года рождения — доставлен в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель автобуса принял меры для избежания столкновения и минимизации последствий ДТП.

Для перевозки детей к месту назначения был вызван подменный автобус.

В настоящее время движение в месте дорожной аварии затруднено, регулирование проезда автомобилей осуществляется инспекторами ДПС.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.