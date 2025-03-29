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Субботние ДТП в Архангельской области: есть погибший и раненые

Сегодня около 11.10 на 14 километре автодороги «Няндома-Шестиозерский» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем УАЗ Патриот, двигаясь в направлении города Няндомы, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. 

От полученных в результате дорожной аварии травм водитель скончался до приезда скорой помощи. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности. 

Подробности данного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Также сегодня около 10:50 в Северодвинске на улице Окружной произошло дорожно-транспортное происшествие. 

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford 1990 года рождения при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, который двигался со стороны Архангельска в направлении Кородского шоссе. В результате столкновения транспортных средств травмы получили водитель и пассажир ВАЗ. Они доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Уважаемые водители! Учитывайте погодные условия и будьте внимательными на дорогах.


29 март 16:03 | : Происшествия

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