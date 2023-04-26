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В Плесецком округе погиб беспечный ездок на мопеде

26 мая 2023 года в ОМВД России «Плесецкий» поступило сообщение о ДТП в селе Конево.

По предварительной информации, около 14.00 напротив дома 5 по улице Ленинградская водитель 1988 года рождения, управляя мопедом, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался до приезда медицинских работников.

Установлено, что погибший не имел права управления транспортными средствами и находился за рулем мопеда без мотошлема. На транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

27 май 13:08 | : Происшествия

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