Тревожные будни Нарьян-Мара

24 раза за неделю выезжали на помощь жителям Ненецкого автономного округа автопатрули регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Группы задержания ОВО Росгвардии незамедлительно реагировали на сообщения об избиении в сауне, нанесении ножевого ранения и других происшествиях. Шесть раз на различных объектах срабатывали тревожные кнопки и системы охранной и пожарной сигнализации. Краж не допущено.

«За время патрулирования улиц города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выявили и пресекли девять административных правонарушений. В одном из случаев в 23 часа ночи нетрезвый нарьянмарец, находясь в общественном месте в состоянии сильнейшего опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, препятствовал закрытию пункта выдачи заказов. Росгвардейцы усмирили нарушителя спокойствия и передали коллегам из УМВД России по Ненецкому автономному округу для привлечения к административной ответственности», – рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.

Днём тревожное сообщение поступило из офиса в Нарьян-Маре, где работники обнаружили подозрительный пакет. Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу и УМВД России по НАО успешно отработал алгоритм действий по антитеррористической защите населения. Содержимым оказались забытые одним из посетителей продукты питания.