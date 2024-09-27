У Росгвардии в НАО беспокойные будни. Отчет за неделю

Росгвардейцы выявили и пресекли пять административных правонарушений на улицах города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей

32 выезда на места происшествий и срабатывания систем охранной сигнализации за минувшую неделю осуществили группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Ненецком автономном округе. Росгвардейцы выявили и пресекли пять административных правонарушений на улицах города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей.

В двух случаях в общественных местах в полубессознательном состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, находили девушек. Всех граждан, преступивших закон, передали сотрудникам УМВД России по НАО для привлечения к административной ответственности.

Большинство сообщений от граждан, на которые реагировали автопатрули ОВО Росгвардии, связано с противоправными деяниями нетрезвых жителей региона и конфликтами на бытовой почве. В ночное время экипаж сумел уладить острую конфликтную ситуацию между посетителями одного из ночных клубов. Благодаря грамотным и умелым действиям росгвардейцев участники ссоры успокоились и разъехались по домам без взаимных претензий.

«Группы задержания ОВО Росгвардии во взаимодействии с нарядами УМВД России по Ненецкому автономному округу успешно отработали реагирование на нажатие кнопки тревожной сигнализации в оружейном магазине и другие учебные задачи. Отмечу, что о трёх из пяти правонарушителях автопатрулям сообщили бдительные граждане. Благодарю нарьянмарцев за активную гражданскую позицию», – рассказал заместитель начальника отдела вневедомственной охраны ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.