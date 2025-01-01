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Росгвардия всю новогоднюю ночь контролировала безопасность в Нарьян-Маре

Праздничные концерты и народные гуляния в ночь на 1 января проходили на площади Марад Сей в городе Нарьян-Маре и на центральной площади рабочего посёлка Искателей

Личный состав Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял участие в охране общественного порядка во время встречи Нового 2025-го года. Несмотря на непогоду, ветер и снегопад, праздничные концерты на площади Марад Сей в городе Нарьян-Маре и на центральной площади рабочего посёлка Искателей собрали в общей сложности более 2300 человек.

Вместе с коллегами из УМВД России по НАО, частными охранниками, добровольными народными дружинниками и сотрудниками экстренных служб росгвардейцы несли службу на контрольно-пропускных пунктах и в пеших патрулях. К местам новогодних гуляний приблизили маршруты мобильных групп задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Перед началом праздничных концертов специалисты ОМОН Росгвардии обследовали места массового пребывания граждан с применением служебных собак. Опасных предметов не обнаружено. Отмечу, что в своём большинстве граждане с пониманием отнеслись к требованиям пропускного режима. Благодаря слаженным действиям росгвардейцев и полицейских, частных охранников и народных дружинников, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб встреча Нового года проходила в атмосфере безопасности и семейного праздника», – рассказал начальник пресс-службы Управления Росгвардии по НАО подполковник полиции Сергей Шарун.

 

01 январь 13:30 | : Будни

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