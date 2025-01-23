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Восьмое марта. Нарьян-Мар. Четыре мушкетерши

Из 12 граждан, посягнувших на правопорядок в преддверии и во время празднования Международного женского дня 8 марта, четверо оказались девушками

За минувшую неделю автопатрули регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии 17 раз выезжали на помощь жителям Ненецкого автономного округа. 11 сообщений поступило из дежурной части УМВД России по НАО. Ещё шесть выездов связаны с реагированием на срабатывание тревожных кнопок и систем охранно-пожарной сигнализации на объектах.

«На неделе росгвардейцы первыми выезжали на сообщения о повреждении имущества, конфликтах и других происшествиях. В одном из случаев кнопку тревожной сигнализации, выведенную на пульт централизованной охраны Росгвардии, нажали работники строительной организации из-за проникновения подростков на стройплощадку. Благодаря оперативному реагированию юноши не успели причинить какого-либо ущерба или подвергнуть опасности свою жизнь и здоровье. Ещё одна КТС сработала из-за конфликта в одном из ночных увеселительных заведений. Незамедлительно прибывшая на место группа задержания предотвратила негативное развитие ситуации, и повздорившие посетители мирно разошлись по домам», – рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.

За время патрулирования улиц города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выявили и пресекли 12 административных правонарушений. Из числа граждан, посягнувших в преддверии и во время празднования Международного женского дня 8 марта на общественный порядок в состоянии опьянения, четверо оказались девушками. Теперь вместо подарков нетрезвым нарушительницам придётся уплатить административные штрафы.

10 март 16:04 | : Скандалы

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