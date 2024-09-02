За неделю автопатрули Росгвардии навели порядок в НАО

В ходе движения по маршрутам между охраняемыми объектами и по результатам реагирования на сообщения граждан группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии выявили и пресекли 12 административных правонарушений

За минувшую неделю автопатрули отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Ненецкому автономному округу осуществили 22 выезда на помощь жителям региона. Большинство вызовов связано с бытовыми конфликтами и неадекватным поведением нетрезвых правонарушителей в общественных местах города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей.

«В ходе движения по маршрутам между охраняемыми объектами и по результатам реагирования на сообщения граждан группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии выявили и пресекли 12 административных правонарушений. Это 11 фактов появления нарушителей в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, а также один факт распития спиртных напитков возле торгового центра», – рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.

В вечернее время кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт централизованной охраны Росгвардии, сработала в одном из городских автобусов. Незамедлительно прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что причиной вызова стал рюкзак, забытый в салоне одним из пассажиров. Ручную кладь, не представлявшую опасности для окружающих, передали коллегам из УМВД России по НАО для установления собственника.