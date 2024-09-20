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В Нарьян-Маре росгвардейцы оказали силовую поддержку бригаде скорой помощи

За прошедшую неделю группы задержания регионального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии 30 раз выезжали на помощь жителям Ненецкого автономного округа. В результате реагирования на поступающие сообщения и в ходе патрулирования улиц города Нарьян-Мара и рабочего посёлка Искателей экипажи ОВО Росгвардии выявили и пресекли пять административных правонарушений, а также оказали первую помощь мужчине в состоянии эпилепсии.

В ночное время кнопка тревожной сигнализации сработала в одной из образовательных организаций. При обходе охранник обнаружил подозрительный предмет. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы вместе с коллегами из УМВД России по НАО установили, что опасения вызвала забытая и частично разобранная электронная сигарета. С собственником, которому оперативно верну утраченное имущество, провели профилактическую беседу.

«Большинство сообщений, поступивших к нам от граждан через дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу, связано с противоправным поведением нетрезвых жителей округа. В одном из случаев группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии оказывала силовую поддержку бригаде скорой медицинской помощи, столкнувшейся с агрессивным поведением подвыпившего пациента. В другом росгвардейцы сами оказали первую помощь нетрезвому мужчине и вызвали скорую, обнаружив у того признаки эпилепсии», – рассказал заместитель начальника ОВО ВНГ России по НАО подполковник полиции Андрей Колотилов.

 

20 сентябрь 17:00 | : Происшествия

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