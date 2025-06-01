Продавец магазина в Архангельске нарушил информационную безопасность РФ

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении

29-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 2741 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемый, работая в 2021-2023 годах продавцом в магазине бытовой техники и электроники, расположенном в г. Архангельске, с целью получения премии за увеличения продаж «сим-карт» заключил от имени вымышленных лиц и бывших работников указанного магазина 13 фиктивных договоров на оказание услуг связи, сведения о которых внес в информационную систему одного из операторов сотовой связи, являющуюся значимым объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что повлекло причинение вреда информационной системе, а именно нарушение критериев ее функционирования, выражающихся в объективности, достоверности и актуальности содержащейся в ней информации.

Уголовное дело расследовано в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области и направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.