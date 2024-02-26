Жучилой из магазина сотовой связи в Вельске занялась ФСБ

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя региона, обвиняемого по ч. 4 ст.2741 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что обвиняемый, работая в 2021 и 2022 годы продавцом в магазине бытовой техники и электроники, расположенном в г. Вельске Архангельской области, для получения премии за увеличения продаж «сим-карт», заключил от имени вымышленных лиц более 30 договоров на оказание услуг связи.

Сведения о мнимых клиентах внес в информационную систему одного из операторов сотовой связи, являющуюся значимым объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что повлекло нарушение критериев функционирования системы, выражающихся в объективности, достоверности и актуальности содержащейся в ней информации.

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России и направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.