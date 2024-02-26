Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жучилой из магазина сотовой связи в Вельске занялась ФСБ

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя региона, обвиняемого по ч. 4 ст.2741 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что обвиняемый, работая в 2021 и 2022 годы продавцом в магазине бытовой техники и электроники, расположенном в г. Вельске Архангельской области, для получения премии за увеличения продаж «сим-карт», заключил от имени вымышленных лиц более 30 договоров на оказание услуг связи.

 Сведения о мнимых клиентах внес в информационную систему одного из операторов сотовой связи, являющуюся значимым объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, что повлекло нарушение критериев функционирования системы, выражающихся в объективности, достоверности и актуальности содержащейся в ней информации.

Уголовное дело расследовано следователями регионального управления ФСБ России и направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

26 март 11:30 | : Происшествия

Главные новости


Сельцо. История жизни
Александр Цыбульский отменил все массовые мероприятия в Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (278)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20