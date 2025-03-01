В Вельске хитрован из магазина электроники торговал мертвыми душами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Предварительно установлено, что 2022-2023 годах подозреваемый, работая в магазине бытовой техники и электроники в городе Вельске, желая получить денежное вознаграждение, оформил договоры оказания услуг связи с несуществующими лицами. Подозреваемый внес недостоверную информацию в информационную систему оператора связи, чем нарушил правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, что повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.