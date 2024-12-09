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Архангельский удалец заключал липовые договора на услуги связи

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).  

По версии следствия обвиняемый, являясь продавцом в одной из организаций Архангельска,  в мае 2021 года,  а также  с декабря 2022  года по март 2023 года, из корыстных побуждений заключил более 29 фиктивных договоров на оказание услуг связи, внеся вымышленную информацию об абонентах в информационную систему. 

За указанные действия молодой человек получил от работодателя, который не был осведомлен о преступных действиях последнего, за каждое оформление договора с оператором связи денежное вознаграждение в общем размере 1450 рублей, чем нарушил правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

После вручения ему копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

 

04 март 09:37 | : Происшествия

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