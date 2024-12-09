Архангельский удалец заключал липовые договора на услуги связи

Прокурором Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

По версии следствия обвиняемый, являясь продавцом в одной из организаций Архангельска, в мае 2021 года, а также с декабря 2022 года по март 2023 года, из корыстных побуждений заключил более 29 фиктивных договоров на оказание услуг связи, внеся вымышленную информацию об абонентах в информационную систему.

За указанные действия молодой человек получил от работодателя, который не был осведомлен о преступных действиях последнего, за каждое оформление договора с оператором связи денежное вознаграждение в общем размере 1450 рублей, чем нарушил правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

После вручения ему копии обвинительного заключения по делу оно будет направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.