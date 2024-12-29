В Архангельской области рассматривается редкое уголовное дело

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Вельска, обвиняемого по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшее причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Установлено, что обвиняемый, являясь продавцом в магазине бытовой техники и электроники на территории г. Вельска, в период с 01.07.2021 по 24.01.2022 заключил более 15 фиктивных договоров на оказание услуг связи, внеся вымышленную информацию об абонентах в информационную систему «Автоматизированная система расчетов «Billing Plus» компании ООО «Т2 Мобайл».

За это он получил от работодателя, который не был осведомлен о преступных действиях мужчины, за каждое оформление договора с оператором связи денежное вознаграждение в сумме 70 рублей.

Указанными действиями обвиняемый нарушил правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области, расследовано следователем Вельского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НА и направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.