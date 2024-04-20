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Продавец оргтехники из Вельска вторгся в информационную инфраструктуру России

Вельский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 26-летнего  молодого человека по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Установлено, что осужденный, являясь продавцом техники в магазине бытовой техники и электроники на территории г. Вельска, в период с 01.04.2021 по 07.01.2022, из корыстных побуждений, заключил более 
 20 фиктивных договоров на оказание услуг связи.

Он вводил вымышленную информацию об абонентах в информационную систему одного из операторов сотовой связи, получив при этом от работодателя, который не был осведомлен о преступных действиях последнего, за каждое оформление договора с оператором связи денежное вознаграждение в сумме 70 рублей.

Своими действиями осужденный нарушил правила эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационных системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся.

За содеянное судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год. 

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом  РУ ФСБ России по Архангельской области.

17 май 09:05 | : Скандалы

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