Архангельский областной суд оставил заключенного отбывать срок на строгаче

Архангельским областным судом по доводам Онежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отменено постановление Плесецкого районного суда, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена более мягким видом наказания в виде ограничения свободы осужденному, признанного виновным в покушении на убийство с назначением наказания более 6 лет в колонии строгого режима.

Суд второй инстанции принял во внимание аргументы прокуратуры о нецелесообразности смягчения наказания осужденному с учетом ранее произведенного ему изменения вида исправительного учреждения на колонию-поселение и лишь наметившуюся положительную тенденцию в поведении осужденного.

Таким образом, благодаря вмешательству прокуратуры осужденный за покушение на убийство не достигший достаточного уровня исправления продолжает отбывать наказание в виде лишения свободы.