Архангельский убийца не смягчил сердце судьи своим заболеванием

Исакогорским районным судом г. Архангельска рассмотрено ходатайство 42-летнего осужденного о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом – принудительными работами.

В настоящее время осужденный, в том числе за совершение убийства, отбывает наказание в лечебно-профилактическом учреждении (ФКУ ОБ УФСИН России по Архангельской области).

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 10 поощрений за примерное поведение и добросовестное отношение к труду.

Однако Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который допустил 91 нарушение порядка отбывания наказания, сделан вывод об отказе в удовлетворении ходатайства.

С принципиальной позицией прокуратуры согласился суд. В настоящее время осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительном учреждении.