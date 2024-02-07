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Архангельский убийца не смягчил сердце судьи своим заболеванием

Исакогорским районным судом г. Архангельска рассмотрено  ходатайство 42-летнего осужденного о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом – принудительными работами.

В настоящее время осужденный, в том числе за совершение убийства, отбывает наказание в лечебно-профилактическом учреждении (ФКУ ОБ УФСИН России по Архангельской области). 

Свое ходатайство осужденный мотивировал наличием 10 поощрений за примерное поведение и добросовестное отношение к труду.   

Однако Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, оценив все обстоятельства дела, в том числе     поведение осужденного, который допустил 91 нарушение порядка отбывания наказания, сделан вывод об отказе в удовлетворении ходатайства.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился суд. В настоящее время осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительном учреждении.

(фото с https://balticnews.ru) 

 

28 февраль 09:51 | : Происшествия

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