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Суд в Архангельске не поверил в раскаяние монстра, пытавшегося убить ребенка

Исакогорским районным судом г. Архангельска рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении 39-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области за совершение, в том числе, преступления, предусмотренного п. «а», «в», «д» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом). 

В судебном заседании мужчина просил суд удовлетворить ходатайство, указывая на полное признание вины, раскаяние в содеянном, примерное поведение и добросовестное отношение к труду.   

Архангельская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, оценив все обстоятельства дела, в том числе поведение осужденного, который неоднократно допускал нарушения порядка отбывания наказания, причиненный потерпевшим ущерб загладил в незначительном размере, пришла к выводу о необходимости отказа осужденному в условно-досрочном освобождении.    

С принципиальной позицией прокуратуры согласился и суд. 

В настоящее время виновный продолжает отбывать назначенное наказание в колонии строгого режима.

07 февраль 12:36 | : Происшествия

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